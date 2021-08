Alimentazione e salute: i nostri guru sono i nonni e gli influencer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da un lato usiamo Instagram, dall'altro la più intima cucina di casa, perché quando si tratta di consigli su Alimentazione e salute tra i nostri nostri opinion leader ci sono i nonni e gli influencer. Lo dice uno studio su un campione di 2000 individui rappresentativo della popolazione italiana dell’Osservatorio Nestlé che racconta di queste due new entry come grandi novità in fatto di lifestyle alimentare. nonni e influencer sono il riferimento, rispettivamente, per l'8% e per il 4% degli italiani (percentuale che sale a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da un lato usiamo Instagram, dall'altro la più intima cucina di casa, perché quando si tratta di consigli sutra iopinion leader cie gli. Lo dice uno studio su un campione di 2000 individui rappresentativo della popolazione italiana dell’Osservatorio Nestlé che racconta di queste due new entry come grandi novità in fatto di lifestyle alimentare.il riferimento, rispettivamente, per l'8% e per il 4% degli italiani (percentuale che sale a ...

