Agguato di camorra nel Napoletano: arrestati i rampolli del clan D'Ambrosio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Castello di Cisterna. Svolta nelle indagini sul ferimento di Giuseppe Orefici, 21 anni, figlio di Gennaro, 41enne ritenuto elemento di spicco dell'omonimo gruppo criminale. Sono finiti in manette Marco D'Ambrosio, 23 anni, figlio del boss Giuseppe, alias "o Cacaglio", e Luigi Barbareschi, 22 anni. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

