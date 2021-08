Volley | Osmany Juantorena annuncia l’addio all’azzurro dopo il ko con l’Argentina

(Di martedì 3 agosto 2021) Una sconfitta che ha fatto male, arrivata solo al tie break, al termine di un match che troppe volte l’Italia sembrava poter dominare, ma troppe volte ha permesso aldi rientrare in partita e, poi, alla fine vincere. Protagonista, come in tutte le Olimpiadi, è stato, che al termine del match su Instagram hato il suo addio. “Mi dispiace tanto, non ce l’ho fatta. Fa malissimo finire questa bellissima avventura così con una sconfitta…! Ci ho messo sempre il cuore ogni volta che indossavo questa maglia. E stato un onore vestire questi colori, ma è arrivato il ...

Per l'Italia 22 punti diJuantorena, 21 punti firmati Alessandro Michieletto, per l'... nulla da fare, la nazionale didi Blengini è fuori dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono ...PAGELLE ITALIA - ARGENTINA 2 - 3 OLIMPIADIIVAN ZAYTSEV: 4. Doveva essere il capitano trascinatore, ma purtroppo lo Zar non affronta ...JUANTORENA: 6. La Pantera chiude qui la sua grande ...Una sconfitta che ha fatto male, arrivata solo al tie break, al termine di un match che troppe volte l’Italia sembrava poter dominare, ma troppe volte ha permesso all’Argentina di rientrare in partita ...E’ arrivato il momento di dire basta. Per Osmany Juantorena un addio dolce amaro quello che arriva oggi, a poche ore dalla partita che la nazionale di pallavolo ha giocato a Tokyo contro l’Argentina.