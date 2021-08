Vi racconto il futuro di Huawei (Di martedì 3 agosto 2021) Huawei cerca spiragli di riaperture e intanto spalanca inedite traiettorie di sviluppo. Va oltre gli smartphone, non entra in competizione con i servizi di Google. Quelli che, assieme alla sua capacità d'innovare, hanno reso l'aziende di smartphone la più in vista al mondo. E che invece, dopo il ban imposto dagli Stati Uniti, l'hanno costretta all'ombra, alle retrovie, almeno nel settore della telefonia. Insomma, in sintesi, la casa cinese non resta immobile, anzi avanza. E parecchio: ha creato il suo sistema operativo, lo reputa una terza voce credibile alternativa al duopolio iOS-Android, lo sta inserendo in smartphone e tablet. Sarà il cervello e il cuore di un intero, ... Leggi su panorama (Di martedì 3 agosto 2021)cerca spiragli di riaperture e intanto spalanca inedite traiettorie di sviluppo. Va oltre gli smartphone, non entra in competizione con i servizi di Google. Quelli che, assieme alla sua capacità d'innovare, hanno reso l'aziende di smartphone la più in vista al mondo. E che invece, dopo il ban imposto dagli Stati Uniti, l'hanno costretta all'ombra, alle retrovie, almeno nel settore della telefonia. Insomma, in sintesi, la casa cinese non resta immobile, anzi avanza. E parecchio: ha creato il suo sistema operativo, lo reputa una terza voce credibile alternativa al duopolio iOS-Android, lo sta inserendo in smartphone e tablet. Sarà il cervello e il cuore di un intero, ...

