Variante Delta | Ema | “Vaccini efficaci | presto per dire serve terza dose”

"La Variante Delta è diventata ciò che tutti speravamo non sarebbe" diventata, cioè la Variante di Sars-CoV-2 dominante nel Continente europeo. Ma i Vaccini anti-Covid approvati "rimangono efficaci". C'è una certa riduzione, "ma non è significativa". A rassicurare è Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema, su 'Politico.eu'. L'esperta parla anche della terza dose, su cui il dibattito è ancora aperto, mentre alcuni Paesi, fra cui la Germania, hanno già deciso di intraprendere questa strada, sebbene partendo da alcuni gruppi ...

