Tokyo 2020 | gli azzurri cadono ai quarti sia nel basket che nel volley

(Di martedì 3 agosto 2021) Niente medaglie per glidele del. Glisono stati eliminati aidi finale nelle due discipline. La squadra di pallavolo, guidata da Gianlorenzo Blengini si è giocata questa mattina l’accesso alla semifinale torneo olimpico e la possibilità di giocarsi una medaglia contro l’Argentina, che ha vinto 3-2 al tie-break. I sudamericani andranno in semifinale contro la vincente di Polonia-Francia. Nell’altra semifinale Russia-Brasile. Anche nelmaschile, l’Italia è stata battuta di nove punti dalla Francia, che ha vinto con il punteggio di 84 a 75. Dopo ...

... Carramba! Che sorpresa (in omaggio a Raffaella Carrà), in onda alle 21.25 su Rai 1 Il circolo degli anelli (Speciale quotidiano sulle Olimpiadi di), in onda alle 21.20 su Rai 2 Arena di ...L' Italbasket e l' Italvolley maschile salutano, perdendo ai quarti contro Francia e Argentina . La Nazionale di pallacanestro va fuori a testa altissima, perdendo un match che sulla carta era quasi impossibile e invece è stato giocato alla ...Durante la cerimonia di premiazione della velocità a squadre del ciclismo su pista a Tokyo 2020, non è passato inosservato agli occhi del mondo quanto fatto dalle vincitrici cinesi Shanju Bao e Tiansh ...Niente medaglie per gli azzurri del basket e del volley. Gli azzurri sono stati eliminati ai quarti di finale nelle due discipline. La squadra di pallavolo, guidata da Gianlorenzo Blengini si ...