Temptation Island, selfie nudi a letto: Stefano umilia Manuela, roba da matti con la tentatrice Federica (Di martedì 3 agosto 2021) Tra Manuela e Luciano sembra essere amore La puntata finale dell’edizione 2021 di Temptation Island ha riservato una serie di colpi di scena che hanno lasciato basiti i numerosi telespettatori del reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Ad esempio, tra Manuela e il tentatore Luciano è accaduto di tutto e i più. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 3 agosto 2021) Trae Luciano sembra essere amore La puntata finale dell’edizione 2021 diha riservato una serie di colpi di scena che hanno lasciato basiti i numerosi telespettatori del reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Ad esempio, trae il tentatore Luciano è accaduto di tutto e i più. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - zazoomblog : Temptation Island Valentina svela se tornerà con Tommaso e come mai al falò non si è arrabbiata - #Temptation… - StraNotizie : Temptation Island, Valentina svela se tornerà con Tommaso e come mai al falò non si è arrabbiata… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Tommaso Eletti di Temptation Island sarà un concorrente - #Grande #Fratello #Tommaso #Eletti -