Sei comuni senz’acqua nel Sannio, Rubano: “Alto Calore risolva il problema” (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Giunge come un fulmine a ciel sereno la nota diramata in queste ore dalla società Alto Calore Servizi S.p.A. che gestisce il servizio di distribuzione idrica per 125 comuni delle Province di Avellino e di Benevento. In particolare, con il guasto all’idropompa verificatosi nei pozzi del Fizzo, ben sei comuni del Sannio (Montesarchio, Bonea, Bucciano, Airola, Durazzano e Sant’Agata dei Goti) resteranno privi di servizio idrico per diverse ore. Ore che, come tutti, abbiamo visto, sono segnate dalle altissime temperature estive registratesi e che quindi, senza acqua, sono un serio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Giunge come un fulmine a ciel sereno la nota diramata in queste ore dalla societàServizi S.p.A. che gestisce il servizio di distribuzione idrica per 125delle Province di Avellino e di Benevento. In particolare, con il guasto all’idropompa verificatosi nei pozzi del Fizzo, ben seidel(Montesarchio, Bonea, Bucciano, Airola, Durazzano e Sant’Agata dei Goti) resteranno privi di servizio idrico per diverse ore. Ore che, come tutti, abbiamo visto, sono segnate dalle altissime temperature estive registratesi e che quindi, senza acqua, sono un serio ...

Advertising

anteprima24 : ** Sei comuni senz'acqua nel Sannio, Rubano: 'Alto Calore risolva il problema' ** - alegra8253 : RT @Frusino: @mpiacenonaver1 @mariamacina Niente. Sei fermo. Va bhe....pensa come vuoi. Lo Stato deve creare le condizioni, non dare sussid… - Frusino : @mpiacenonaver1 @mariamacina Niente. Sei fermo. Va bhe....pensa come vuoi. Lo Stato deve creare le condizioni, non… - SWM_AceOfSpades : @manu01111 @Emanule94671372 @AlvisiConci Quindi la legge dice: fate lavorare i percettori ma pagate tutto voi comuni? Ma sei impazzito? - Vanity08335628 : RT @OizaQueensday: In Italia sei accettabile come italiano/a di origini straniere solo se fai sport e vinci. Allora “orgoglio italiano” “sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei comuni III Simposio di scultura - Via Francigena. In piazza Palma da lunedì 2 a domenica 8 agosto ...tenutasi per la prima volta nel 2019 a Montignoso per ripetersi annualmente nei tre Comuni dell'... non a caso in piazza Palma davanti al liceo d'arte, con sei sudenti del corso di scultura dell'...

Scadenza TARI 2021: istruzioni per pagamento e calcolo ... per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo. Il rimborso TARI su IVA ed errore di calcolo dei Comuni in ordine alle pertinenze È molto importante che i cittadini ...

Ieri 12 contagiati in sei comuni e quattro guariti Il Tirreno Enna, due piromani colti sul fatto: arrestati dopo una fuga mentre stavano appiccando il fuoco Si tratta di un allevatore ottantenne e del suo collaboratore di 25 anni. Decisiva una telefonata al 112 di un residente che aveva visto il fumo. Nella vegetazione trovate le taniche di benzina. Il si ...

Le sindache della Carnia, ripopolare la montagna tra solidarietà e talenti Quattro sindache e nove «vice», imprenditrici e mamme si mettono in rete (e in gioco) per creare fiducia, lavoro e combattere lo spopolamento. Una carovana di iniziative per motivare altre valligiane.

...tenutasi per la prima volta nel 2019 a Montignoso per ripetersi annualmente nei tredell'... non a caso in piazza Palma davanti al liceo d'arte, consudenti del corso di scultura dell'...... per piu' dimesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo. Il rimborso TARI su IVA ed errore di calcolo deiin ordine alle pertinenze È molto importante che i cittadini ...Si tratta di un allevatore ottantenne e del suo collaboratore di 25 anni. Decisiva una telefonata al 112 di un residente che aveva visto il fumo. Nella vegetazione trovate le taniche di benzina. Il si ...Quattro sindache e nove «vice», imprenditrici e mamme si mettono in rete (e in gioco) per creare fiducia, lavoro e combattere lo spopolamento. Una carovana di iniziative per motivare altre valligiane.