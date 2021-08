Roma, quartiere del Trullo: tre arresti e 5 locali multati (Di martedì 3 agosto 2021) Roma – Una massiccia attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, ha interessato ieri pomeriggio i quartieri Trullo e Corviale. L’attività ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. Sanzionati anche 4 assuntori di sostanze stupefacenti, identificate oltre 300 persone, eseguiti accertamenti su 190 veicoli e ispezionate numerose attività commerciali, 5 delle quali sanzionate. Sono stati impiegati oltre 50 Carabinieri dei vari reparti dell’Arma, della Stazione Roma Trullo, del Gruppo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021)– Una massiccia attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, ha interessato ieri pomeriggio i quartierie Corviale. L’attività ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. Sanzionati anche 4 assuntori di sostanze stupefacenti, identificate oltre 300 persone, eseguiti accertamenti su 190 veicoli e ispezionate numerose attività commerciali, 5 delle quali sanzionate. Sono stati impiegati oltre 50 Carabinieri dei vari reparti dell’Arma, della Stazione, del Gruppo ...

CarloCalenda : A Roma contiamo di raddoppiare questa cifra ripristinando la figura dello “spazzino” di quartiere, presidio costant… - CarloCalenda : .?@RMorassut? il piano regolatore è stato un fallimento. Pensa ai Print. Quanti ne hanno implementati? È normale ch… - CarloCalenda : Per risolvere l'emergenza #rifiuti a Roma va potenziato il termovalorizzatore di San Vittore. Ama va messa in Acea.… - ilmetropolitan : ????#Roma, #Sicurezza: controlli nel quartiere del #Trullo, 3 arresti e 1 denuncia e 5 locali sanzionati - - paolaokaasan : RT @Luca_Arioli: Articolo del 2016, e in questi 5 anni con Virginia Raggi nulla è cambiato! Noi del CentroDestra proponiamo la presenza del… -