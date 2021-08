Piazza Affari: Tiscali in forte discesa (Di martedì 3 agosto 2021) Il quadro di medio periodo di Tiscali ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di ... Leggi su finanza.lastampa (Di martedì 3 agosto 2021) Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di ...

Stellantis: azioni volano in Borsa con conti e guidance 2021 | - MilanoFinanza : Stellantis post conti brilla e tiene a galla Piazza Affari - infoiteconomia : Borse europee in ordine sparso, a Piazza Affari scatta Stellantis

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Ferrari: Equita fissa nuovo target a 168 euro Ancora movimenti al ribasso a Piazza Affari per Ferrari all'indomani dei conti. Il titolo della Rossa di Maranello mostra una flessione dell'1,3% a quota 178,05 euro. Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione hold ...

Piazza Affari: profondo rosso per Digital Bros Si muove in profondo rosso il player di riferimento nel Digital Entertainment , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,02% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di ...

Borse europee in ordine sparso, a Piazza Affari scatta Stellantis Il Sole 24 ORE Borsa, Consob: Nel I semestre Piazza Affari tornata a livelli pre-crisi La Consob segnala che “il Ftse Mib è ritornato sui livelli pre-crisi, registrando un incremento di 14 punti percentuali, sebbene in una prospettiva di lungo periodo permanga su valori inferiori a quel ...

Borsa: Europa conferma rialzo dopo indice prezzi Ue, Milano +0,3 Si confermano in rialzo le principali borse europee dopo l'indice sui prezzi alla produzione dell'Ue e alcune semestrali di rilievo. (ANSA) ...

