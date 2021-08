Advertising

DividendProfit : Petrolio: in netto calo a New York a 69,31 dollari – Economia - fisco24_info : Petrolio: in netto calo a New York a 69,31 dollari: Quotazioni arretrano del 2,74% -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio netto

Rai News

Quotazioni in forte calo a New York per ilscambiato a 69,31 dollari al barile ( - 2,74%). . 3 agosto 2021L'indebitamento finanziariosale a 389,6 milioni, in peggioramento di 144,5 milioni rispetto ... negli USA alle 16:00 ordinativi industriali e alle 22:30 scortesettimanali (API).Quotazioni in forte calo a New York per il petrolio scambiato a 69,31 dollari al barile (-2,74%). (ANSA). (ANSA) ...(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente e per la Borsa di Milano, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini europei, in attesa di una partenz ...