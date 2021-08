Non è L’Arena: Massimo Giletti stasera in onda con una puntata speciale (Di martedì 3 agosto 2021) Questa sera, martedì 3 agosto, verrà trasmessa una puntata inedita e speciale di “Non è L’Arena“. Il programma che viene condotto da Massimo Giletti e viene trasmesso in prima serata su La7 (intorno le 21.20), era terminato il 13 Giugno scorso. Durante la puntata inedita di oggi affronterà uno dei temi più importanti e più chiacchierati degli ultimi mesi: ovvero quello sugli abusi e le violenze sessuali. La puntata è stata registrata qualche giorno fa negli studi di Roma ed in particolare analizzerà un avvenimento di cronaca che è avvenuto in Sardegna a luglio 2019. Il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 3 agosto 2021) Questa sera, martedì 3 agosto, verrà trasmessa unainedita edi “Non è“. Il programma che viene condotto dae viene trasmesso in prima serata su La7 (intorno le 21.20), era terminato il 13 Giugno scorso. Durante lainedita di oggi affronterà uno dei temi più importanti e più chiacchierati degli ultimi mesi: ovvero quello sugli abusi e le violenze sessuali. Laè stata registrata qualche giorno fa negli studi di Roma ed in particolare analizzerà un avvenimento di cronaca che è avvenuto in Sardegna a luglio 2019. Il ...

Italbasket : ???????? Il quarto di finale Italia-Francia si giocherà alla Saitama Super Arena martedì 3 agosto alle ore 10.20 in It… - tuttopuntotv : Non è L’Arena: Massimo Giletti stasera in onda con una puntata speciale #nonelarena #MassimoGiletti #La7 @nonelarena - Arena_Anto : RT @IlariaBifarini: “Nessuno che impari a pensare può tornare a obbedire come faceva prima, non per spirito ribelle, ma per l’abitudine orm… - Lodamarco1 : RT @tvblogit: Non è l’Arena, speciale 3 agosto 2021 in prima serata su La7 con Massimo Giletti - SerieTvserie : Non è l’Arena, speciale 3 agosto 2021 in prima serata su La7 con Massimo Giletti -