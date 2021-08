Mps: sindaco Siena,non siamo al supermercato, città non supina (Di martedì 3 agosto 2021) "Non siamo al supermercato, respingo fortemente l'idea che questa città rimanga supina di fronte a qualsiasi decisione". Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi su Mps durante un incontro con i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) "Nonal, respingo fortemente l'idea che questarimangadi fronte a qualsiasi decisione". Così ildiLuigi De Mossi su Mps durante un incontro con i ...

