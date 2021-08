Migranti:veliero intercettato al largo Crotone, giunti in 45 (Di martedì 3 agosto 2021) Un'imbarcazione a vela, con a bordo 45 Migranti tra cui sei donne e 10 bambini, è stata intercettata nella notte da unità della Guardia di finanza al largo delle coste Crotonesi. Individuato uno dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) Un'imbarcazione a vela, con a bordo 45tra cui sei donne e 10 bambini, è stata intercettata nella notte da unità della Guardia di finanza aldelle costesi. Individuato uno dei ...

Migranti, naufragio al largo della Libia: almeno 57 morti Arrestati due presunti scafisti ucraini leggi anche Migranti, in 58 a bordo di un veliero: arrestati due presunti scafisti Intanto, nella giornata del 26 luglio, agenti della squadra mobile e ...

Oltre 500 migranti in pericolo nel Mediterraneo. Le navi Ong: "Lasciati da soli nei soccorsi, non possiamo più intervenire" Partenze senza sosta dalla Libia e dalla Tunisia, le poche navi delle Ong ormai sovraccariche dopo giorni e notti di soccorsi e almeno oltre 500 persone in mare che chiedono di essere salvate. È quant ...

