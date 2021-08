Mattarella, inizia oggi il semestre bianco. Ecco che cosa cambia (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da oggi dà il via agli ultimi sei mesi del suo mandato. Ecco cosa prevede la Costituzione iniziano oggi per Sergio Mattarella gli ultimi sei mesi del suo mandato, si apre così la fase del semestre bianco dove il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere secondo quanto previsto dalla Costituzione. L’art 88 della Costituzione infatti recita: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare ... Leggi su zon (Di martedì 3 agosto 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, dadà il via agli ultimi sei mesi del suo mandato.prevede la Costituzionenoper Sergiogli ultimi sei mesi del suo mandato, si apre così la fase deldove il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere secondo quanto previsto dalla Costituzione. L’art 88 della Costituzione infatti recita: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare ...

