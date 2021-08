LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Burgo-Beccaro e Manfredi Rizza sognano nel proprio cammino! (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.04 Oggi sono in programma batterie e quarti di finale di quattro specialità: K1 500 metri femminile, con Francesca Genzo, C1 200 metri femminile, K2 1000 metri maschile, con Samuele Burgo e Luca Beccaro, e K1 200 metri maschile con Manfredi Rizza. 02.02 In questa nottata italiana, a partire dalle 14.30, cercheranno un posto in semifinale gli italiani in gara, Manfredi Rizza, Francesca Genzo e Samuele Burgo con Luca Beccaro. 02.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.04 Oggi sono in programma batterie e quarti di finale di quattro specialità: K1 500 metri femminile, con Francesca Genzo, C1 200 metri femminile, K2 1000 metri maschile, con Samuelee Luca, e K1 200 metri maschile con. 02.02 In questa nottata italiana, a partire dalle 14.30, cercheranno un posto in semifinale gli italiani in gara,, Francesca Genzo e Samuelecon Luca. 02.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla ...

