“Lei al posto di Harry”. Royal Family, la decisione definitiva della regina. “La prima volta nella storia” (Di martedì 3 agosto 2021) Tra i membri della Royal Family ce n’è uno in particolare che è sempre rimasto nell’ombra. Stiamo parlando della principessa Anna, sorella di Carlo. Una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla monarchia. Una donna di cui però non è mai sentito parlare più di tanto. Solo in rare occasioni. Ad esempio quando è venuta a conoscenza dell’imminente matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle si rivolse così al nipote: “Non sposarla, è inadatta per te e per il Paese”. Vedendo come poi sono andate le cose, con la rottura tra Harry e il resto della famiglia, beh non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Tra i membrice n’è uno in particolare che è sempre rimasto nell’ombra. Stiamo parlandoprincipessa Anna, sorella di Carlo. Una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla monarchia. Una donna di cui però non è mai sentito parlare più di tanto. Solo in rare occasioni. Ad esempio quando è venuta a conoscenza dell’imminente matrimonio tra il principee Meghan Markle si rivolse così al nipote: “Non sposarla, è inadatta per te e per il Paese”. Vedendo come poi sono andate le cose, con la rottura trae il restofamiglia, beh non è ...

