Leccornia di tonno al sesamo | bocconcini teneri e croccanti a 120 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 3 agosto 2021) Questadialè un’esperienza gustativa unica. Stupite amici e familiari condal gusto orientale, e con solo 120! Saporiti e sfiziosi, non necessitano dell’aggiunta di sale: la salsa di soia, presente nella preparazione, aggiunge un sapore incantevole, rotondo e pieno. Curate la cottura perché questo pesce, se troppo cotto, risulta secco e poco invitante. Sarà sufficiente “scottarli” leggermente, per questo badate che il pescato sia stato abbattuto precedentemente per evitare l’insorgere di problematiche poco ...