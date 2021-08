James Rodriguez lascerà l’Everton: Milan prima scelta del colombiano (Di martedì 3 agosto 2021) In Inghilterra non hanno dubbi: James Rodriguez lascerà l’Everton in questa sessione di mercato col Milan destinazione più probabile James Rodriguez è pronto a lasciare l’Everton per accasarsi al Milan: è questa la forte novità rilanciata dal Daily Mail, secondo cui Rafa Benitez avrebbe comunicato all’ex Real Madrid di non far parte dei suoi piani tecnici in vista della prossima stagione. I rossoneri stanno parlando col suo agente, Jorge Mendes, da settimane e seguono con grande interesse l’evoluzione della vicenda. In caso di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) In Inghilterra non hanno dubbi:in questa sessione di mercato coldestinazione più probabileè pronto a lasciareper accasarsi al: è questa la forte novità rilanciata dal Daily Mail, secondo cui Rafa Benitez avrebbe comunicato all’ex Real Madrid di non far parte dei suoi piani tecnici in vista della prossima stagione. I rossoneri stanno parlando col suo agente, Jorge Mendes, da settimane e seguono con grande interesse l’evoluzione della vicenda. In caso di ...

