Il Viminale lancia l' allarme hacker per l' Italia

(Di martedì 3 agosto 2021) In attesa domani dell’audizione del capo del Dis, Elisabetta Belloni, Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica presieduto da Adolfo Urso ha ascoltato il ministro dell’Interno. Luciana Lamorgese si è focalizzata sul grave attacco cibernetico al sito della Regione Lazio e, in particolare sulle modalità di attacco e i suoi principali obiettivi. Al termine della riunione Urso ha riferito che “il ministro ha illustrato la recrudescenza del fenomeno, che negli ultimi mesi ha colpito sia attività pubbliche che private, rilevando la necessità di agire con urgenza per elevare il livello di sicurezza, la resilienza dei sistemi informatici e l’istruzione degli operatori”. Come del ...