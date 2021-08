IL “TRENO” EL KAOUAKIBI PER LA FASCIA DESTRA DEL PORDENONE

(Di martedì 3 agosto 2021) IlCalcio comunica l’ingaggio del difensore Hamza El. Il calciatore, classe ‘98, arriva dal Bologna a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2024. El, nato a Bologna e di origini marocchine, è un laterale destro di difesa con spiccata propensione offensiva, che fa di corsa e struttura fisica i suoi punti forti. Un esterno completo e a tuttache nella scorsa stagione – con la maglia del Südtirol – è stato fra i giocatori top dell’intera Serie C (32 presenze, 2 gol e 3 assist). In precedenza ha accumulato esperienza con Pianese, Piacenza e Pistoiese, ...

Il Pordenone Calcio comunica l'ingaggio del difensore Hamza El Kaouakibi. Il calciatore, classe '98, arriva dal Bologna a titolo definitivo.