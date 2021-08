Ignazio Moser nella bufera per uno scontrino da 6800 euro: la sua spiegazione (Di martedì 3 agosto 2021) Ignazio Moser travolto dalle polemiche per via di uno scontrino choc. In vacanza con la fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, Ignazio è finito suo malgrado nella bufera social dopo un pranzo con tanto di scherzo. Il giovane ex gieffino avrebbe inquadrato lo scontrino del locale con un conto esorbitante da 6800 euro. In... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 3 agosto 2021)travolto dalle polemiche per via di unochoc. In vacanza con la fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen,è finito suo malgradosocial dopo un pranzo con tanto di scherzo. Il giovane ex gieffino avrebbe inquadrato lodel locale con un conto esorbitante da. In... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Rinocb9 : RT @Ca93Marco: Ragazzi io lo sapevo che porro ci avrebbe regalato qualcosa.. lo ha fatto per messi e Ignazio Moser con tutto il rispetto e… - Ca93Marco : Ragazzi io lo sapevo che porro ci avrebbe regalato qualcosa.. lo ha fatto per messi e Ignazio Moser con tutto il ri… - blogtivvu : #IgnazioMoser nella bufera per uno scontrino da 6800 euro: la sua spiegazione - VanityFairIt : La sorella minore di Belén Rodriguez e il fidanzato sono volati alle Baleari per trascorrere qualche settimana di f… - Profilo3Marco : RT @fanpage: Ignazio Moser travolto dalle polemiche per uno scontrino da migliaia di euro, ma c'è una spiegazione -