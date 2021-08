Henry Cavill ricorda il provino per James Bond: "Mi dissero che ero troppo paffuto" (Di martedì 3 agosto 2021) L'attore Henry Cavill ha ricordato il provino fatto per diventare interprete di James Bond, durante il quale gli fu detto che era troppo paffuto per la parte. In attesa di scoprire chi sostituirà Daniel Craig nel ruolo di James Bond, Henry Cavill ha raccontato che nel 2005, durante il provino per la parte, gli dissero che era troppo paffuto e questo lo ha spinto a lavorare molto sul suo fisico, fino ad ottenere i risultati ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021) L'attorehato ilfatto per diventare interprete di, durante il quale gli fu detto che eraper la parte. In attesa di scoprire chi sostituirà Daniel Craig nel ruolo diha raccontato che nel 2005, durante ilper la parte, gliche erae questo lo ha spinto a lavorare molto sul suo fisico, fino ad ottenere i risultati ...

Advertising

GianlucaOdinson : Henry Cavill ricorda il provino per James Bond: 'Mi dissero che ero troppo paffuto' - - GianlucaOdinson : The Flash: voci e smentite sulla presenza del Superman di Henry Cavill - badtasteit : #TheFlash: voci e smentite sulla presenza di Henry Cavill - dearheath : buongiorno, vi farà piacere sapere che stanotte ho sognato henry cavill. è la seconda volta che mi succede. non mi dispiace per niente. - snjegurochka : stanotte ho sognato di limonare con henry cavill in qualcosa di ambientato negli anni 80? Boh raga a me manco piace… -