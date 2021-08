Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: la fidanzata partenopea Denise in dolce attesa (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A 54 anni, Gigi D’Alessio si appresta a diventare papà per la quinta volta. Il cantante, come annunciato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, aspetta un bambino dalla nuova compagna, l’avvocatessa napoletana Denise Esposito, 29 anni. D’Alessio, che ha avuto tre figli dalla prima moglie Carmela Barbato e uno con Anna Tatangelo, diventerà nuovamente papà in autunno. Gigi e Denise fanno coppia fissa ormai da un anno, un amore diviso tra Napoli e Roma e che adesso avrà il suo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A 54 anni,si appresta a diventareper la. Il cantante, come annunciato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, aspetta un bambino dalla nuova compagna, l’avvocatessa napoletanaEsposito, 29 anni., che ha avuto tre figli dalla prima moglie Carmela Barbato e uno con Anna Tatangelo, diventerà nuovamentein autunno.fanno coppia fissa ormai da un anno, un amore diviso tra Napoli e Roma e che adesso avrà il suo ...

