Gianni Morandi: “La felicità? La nascita dei figli… Marianna, la mia prima figlia. In realtà è la mia seconda: c’era stata Serena” (Di martedì 3 agosto 2021) Gianni Morandi si è raccontato al Corriere della Sera per l’iniziativa che il quotidiano fa con Radio Italia, l’Artista day, dedicato stavolta proprio al cantante di Monghidoro. E ha parlato dei momenti felici: “La nascita dei figli. La gioia di quando è venuta al mondo Marianna, la mia prima figlia. In realtà è la mia seconda: c’era stata Serena, ma ha vissuto solo otto ore. Mio padre temeva che il cognome finisse con me, poi però ho avuto Marco, che a sua volta ha tre maschi e dopo è arrivato Pietro… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021)si è raccontato al Corriere della Sera per l’iniziativa che il quotidiano fa con Radio Italia, l’Artista day, dedicato stavolta proprio al cantante di Monghidoro. E ha parlato dei momenti felici: “Ladei figli. La gioia di quando è venuta al mondo, la mia. Inè la mia, ma ha vissuto solo otto ore. Mio padre temeva che il cognome finisse con me, poi però ho avuto Marco, che a sua volta ha tre maschi e dopo è arrivato Pietro… ...

