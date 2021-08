Fifa lancia campagna per sensibilizzare su tema depressione e invitare giocatori a chiedere aiuto (Di martedì 3 agosto 2021) Nel mondo dello sport sta crescendo il dibattito sul tema della depressione: un problema serio, che può colpire gli atleti sia in attività che dopo il ritiro. Ecco quindi che la Fifa, in collaborazione con l’Oms, ha lanciato la campagna #ReachOut, per sensibilizzare i calciatori sul tema, invitando chi ne soffre a chiedere aiuto. I dati di uno studio effettuato sui calciatori in attività, infatti, ha dimostrato che il 23% lamenta disturbi del sonno, mentre il 9% dichiara di soffrire di depressione e il 7% di ansia. Numeri ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Nel mondo dello sport sta crescendo il dibattito suldella: un problema serio, che può colpire gli atleti sia in attività che dopo il ritiro. Ecco quindi che la, in collaborazione con l’Oms, hato la#ReachOut, peri calciatori sul, invitando chi ne soffre a. I dati di uno studio effettuato sui calciatori in attività, infatti, ha dimostrato che il 23% lamenta disturbi del sonno, mentre il 9% dichiara di soffrire die il 7% di ansia. Numeri ...

Ultime Notizie dalla rete : Fifa lancia #REACHOUT: FIFA lancia la campagna di sensibilizzazione per una migliore salute mentale

Calcio: Fifa lancia la compagna 'Reachout' per una migliore salute mentale Nella Vision 2020 - 2023 della Fifa, ci impegniamo a far lavorare il calcio per la società, e ringrazio i giocatori e la signora Enke, che hanno contribuito a questa importante iniziativa.

Calcio: Fifa lancia la compagna 'Reachout' per una migliore salute mentale

