Festival di Venezia 2021 | arriva fuori concorso «Becoming Led Zeppelin»

(Di martedì 3 agosto 2021) La storia di un’ascesa, colta nella sua interezza. Becoming Led Zeppelin, entrato a far parte della sezione Fuori Concorso del prossimo Festival del Cinema di Venezia, è lo sguardo intimo sui componenti della band, su uomini e artisti partiti dai piccoli club inglesi per incontrarsi, tutti, nell’estate del 1968. Allora, un’esibizione ha cambiato per sempre il corso della loro esistenza, facendo dei quattro un unicum senza alcun precedente. I Led Zeppelin, le cui storie individuali, prima di Stairway to heaven e della chitarra Dragon, sono ricostruite nel documentario di Bernard MacMahon, avrebbero conquistato gli Stati Uniti, l’Europa, il mondo intero.

Becoming Led Zeppelin entra a far parte della lineup del Festival del Cinema di Venezia La mitica band inglese farà il suo ingresso al Festival di Venezia a settembre, quando verrà presentato fuori concorso il nuovo e attesissimo documentario di Bernard MacMahon Becoming Led Zeppelin. Annunciato nel 2019, il documentario è stato