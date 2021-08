Cristiano Ronaldo e Lukaku, può succedere l’impossibile (Di martedì 3 agosto 2021) Il calciomercato può regalare grandissime sorprese. I primi due mesi non hanno portato grandi colpi, ma gli ultimi 30 giorni si preannunciano di fuoco con possibili novità sul fronte uscite. Le squadre del campionato di Serie A continuano la preparazione in vista della prossima stagione, le compagini con maggiori ambizioni sono Inter e Juventus. Il club nerazzurro dovrà confermarsi campione d’Italia, non sarà di certo facile considerando il ridimensionamento imposto dalla dirigenza che è iniziato con la cessione di Hakimi. I bianconeri sono reduci da una brutta stagione con Andrea Pirlo in panchina, al suo posto è tornato Massimiliano Allegri. Il futuro di Lukaku e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 3 agosto 2021) Il calciomercato può regalare grandissime sorprese. I primi due mesi non hanno portato grandi colpi, ma gli ultimi 30 giorni si preannunciano di fuoco con possibili novità sul fronte uscite. Le squadre del campionato di Serie A continuano la preparazione in vista della prossima stagione, le compagini con maggiori ambizioni sono Inter e Juventus. Il club nerazzurro dovrà confermarsi campione d’Italia, non sarà di certo facile considerando il ridimensionamento imposto dalla dirigenza che è iniziato con la cessione di Hakimi. I bianconeri sono reduci da una brutta stagione con Andrea Pirlo in panchina, al suo posto è tornato Massimiliano Allegri. Il futuro die ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Pado che allena Cristiano Ronaldo è tutto quello che volevamo vedere. Quanta classe in una foto. #Juventus #Cr7 - GoalItalia : Riecco Cristiano Ronaldo ?? Tutto l'entusiasmo dei tifosi per il ritorno del portoghese ?? [??? @romeoagresti] - Gazzetta_it : Covid, la sorella di Ronaldo ricoverata con la polmonite. Il post: “Non ero vaccinata” - JWYSANRISE : @ETVERNALGLW giuramelo du cristiano ronaldo - CalcioWeb : Si decide il futuro di #CristianoRonaldo e #Lukaku: non sono da escludere colpi di scena -