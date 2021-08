Covid, torna il lockdown in un’area di Wuhan. Le autorità locali: “Solo ingressi, zero uscite e zero assembramenti” (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo un anno e mezzo dall’inizio della pandemia da Covid19, Wuhan, il capoluogo dell’Hubei da dove è partito il virus, torna in lockdown. In realtà le misure di massima restrizione sono limitate a un’area ben definita: Zhuankou Street, nella zona di sviluppo economico, dove le autorità locali hanno confermato tre nuovi casi della variante Delta, ritenuta altamente contagiosa. La misura è stata annunciata da una nota della Commissione per la salute municipale, mentre il network statale Cctv ha parlato di alcune zone in lockdown cautelativo. Zhuankou Street ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo un anno e mezzo dall’inizio della pandemia da19,, il capoluogo dell’Hubei da dove è partito il virus,in. In realtà le misure di massima restrizione sono limitate aben definita: Zhuankou Street, nella zona di sviluppo economico, dove lehanno confermato tre nuovi casi della variante Delta, ritenuta altamente contagiosa. La misura è stata annunciata da una nota della Commissione per la salute municipale, mentre il network statale Cctv ha parlato di alcune zone incautelativo. Zhuankou Street ...

