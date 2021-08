Chi è Nicoletta Romanazzi | la mental coach di Marcell Jacobs

(Di martedì 3 agosto 2021) Seè riuscito a ottenere la medaglia d’oro alle Olimpiadi nei 100 metri sicuramente lo deve (anche) alla sua, la prima a essere ringraziata dall’atleta dopo il trionfo a Tokyo. Stiamo parlando di, che nella sua carriera ha seguito tantissimi professionisti dello sport: dal calciatore Stefano Sensi al campione di apnea Fabio Russo, e da Viviana Bottaro, karateka della nazionale, al nuotatore azzurro Edoardo Giorgetti. Il suo destino sembrava già segnato: nata a Roma in una famiglia d’altri tempi che desiderava ardentemente un uomo cui affidare ...

Nicoletta Romanazzi è la mental coach di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani: è stata lei ad aiutarlo a raggiungere un oro straordinario ...Mental Coach: cos'è questa nuova figura professionale, cosa fa e quali sono quelli più famosi in Italia, spesso utilizzati dai vip.