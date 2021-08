Bruno Perna | Una storia ginecologica è una valutazione del sistema riproduttivo femminile

Leggi su cityroma

(Di martedì 3 agosto 2021) INTRODUZIONEL’anamnesi è il primo passo nell’incontro medico-paziente. Ciò fornisce una base per enfatizzare gli aspetti del successivo esame obiettivo e per le decisioni iniziali sui test diagnostici e sul trattamento. Le informazioni ottenute durante l’esame obiettivo aiutano il medico a restringere l’elenco delle possibili diagnosi per spiegare i sintomi di un paziente e per perfezionare i piani per ulteriori test e trattamenti. Questo capitolo delinea i componenti di un’anamnesidi base e di un esame ginecologico. LAconsiderazioni generali Poiché ...