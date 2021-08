Boxe | Olimpiadi Tokyo Sena Irie batte Nesty Petecho ed è oro Gadzhimagomedov in finale nei mediomassimi

(Di martedì 3 agosto 2021) LaOlimpica continua a regalare medaglie. Vanno via via concludendosi i tornei relativi alle diverse categorie maschili e femminili, con il Giappone che si aggiudica l’oro nel tabellone fino ai 57 kili femminile. Si è laureata infatti campionessa Olimpica la padrona di casa, che grazie ad una prova senza appello supera la filippina Nesthy Petecio, giustiziera di Irma Testa in semi, con il verdetto unanime di 5-0. Per quel che riguarda gli uomini si sono concluse due semifinali. La prima ha visto trionfare nei pesi gallo (52-57 kili) l’americano Duke Ragan, bravo a disfarsi del ghanese Samuel Takyi. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Olimpiadi

Irma Testa non nasconde la grande emozione dopo la premiazione a Tokyo 2020 e la medaglia di bronzo conquistata nella categoria 54 - 57 kg difemminile. 'Sognavo questo momento da quando ho iniziato - racconta l'azzurra alla Rai - E' una sensazione indescrivibile, avere in mano questa medaglia è uno dei momenti più belli della mia vita.... La boxe Olimpica continua a regalare medaglie. Vanno via via concludendosi i tornei relativi alle diverse categorie maschili e femminili, con il Giappone che si aggiudica l'oro nel tabellone fino ai 5 ...Nel calcio, lo sport più praticato al mondo, abbiamo appena vinto gli Europei, dando una lezione agli inglesi a Londra, nel loro stadio simbolo, Wembley. L'Italia ha dominato anche in quattro Mondiali ...