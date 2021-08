Ben Affleck, il regalo di compleanno per Jennifer Lopez è dolce e costoso (Di martedì 3 agosto 2021) Il 24 luglio Jennifer Lopez ha compiuto 52 anni. La star ha festeggiato per giorni, a bordo di uno yacht da sogno, traghettando nelle location più esclusive del Mediterraneo. Con lei il suo amore ritrovato: Ben Affleck. Ormai lo sanno tutti, a distanza di un ventennio, fidanzamenti, matrimoni e figli con altri compagni, i due sono tornati insieme, facendo palpitare i cuori di mezzo mondo. Dopo gli scatti rubati dei paparazzi nei mesi scorsi, in occasione del compleanno di JLo è arrivata l’ufficialità. Il bacio sullo yacht E’ stata proprio Jennifer Lopez a pubblicare la foto social che ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 3 agosto 2021) Il 24 luglioha compiuto 52 anni. La star ha festeggiato per giorni, a bordo di uno yacht da sogno, traghettando nelle location più esclusive del Mediterraneo. Con lei il suo amore ritrovato: Ben. Ormai lo sanno tutti, a distanza di un ventennio, fidanzamenti, matrimoni e figli con altri compagni, i due sono tornati insieme, facendo palpitare i cuori di mezzo mondo. Dopo gli scatti rubati dei paparazzi nei mesi scorsi, in occasione deldi JLo è arrivata l’ufficialità. Il bacio sullo yacht E’ stata proprioa pubblicare la foto social che ...

annatrieste : Non capisco la sorpresa per il fatto che Ben Affleck e Jennifer Lopez siano venuti a Mergellina. Gesù ma due poveri… - fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e… - cispina15 : RT @_libellula70: Comunque a me il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, mi sembra tanto una trovata pubblicitaria. Mi sbagl… - slowminut : @cheesegender 'Ma tu.. sei sicuro di essere Ben Affleck e di non avere un gemello, vero???' l'email della vita -