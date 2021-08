Ballando con le stelle, nuovo spoiler sul prossimo cast: ci sarà una famosa cantante (Di martedì 3 agosto 2021) I preparativi per la prossima edizione di Ballando con le stelle che tornerà il sabato sera in prima serata nella stagione invernale sono già iniziati. Nelle ultime settimane sono circolare molte indiscrezioni sul web riguardo i nuovi concorrenti e adesso è arrivata l’ennesima soffiata. Anche Mietta potrebbe, infatti, far parte del cast della prossima edizione. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 3 agosto 2021) I preparativi per la prossima edizione dicon leche tornerà il sabato sera in prima serata nella stagione invernale sono già iniziati. Nelle ultime settimane sono circolare molte indiscrezioni sul web riguardo i nuovi concorrenti e adesso è arrivata l’ennesima soffiata. Anche Mietta potrebbe, infatti, far parte deldella prossima edizione. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

mediterranew : “Ballando con le stelle”, le novità della prossima stagione... - zazoomblog : Ballando Con Le Stelle che colpo: nuovo ingresso nel cast è famosissima - #Ballando #Stelle #colpo: #nuovo - napolista : La nuova vita di Jacobs: corteggiato dagli sponsor e dalla Carlucci per “Ballando con le stelle” Sulla Gazzetta i… - Vittoriog82 : Il @CorSport del giurato di “Ballando con le stelle” #Zazzaroni non riesce a fare giornalismo (si fa per dire) senz… - nnorthstardust : buonanotte con una frase che mi é stata detta stasera che per un attimo mi ha fatto pensare che essere me alla fine… -