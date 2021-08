Alfa Romeo | solo auto elettriche dal 2027

(Di martedì 3 agosto 2021) Una svolta storica per la casamobilistica del Biscione , simbolo per decenni della milanesità. "sara' elettrica al 100% a partire dal!, ad annunciarlo è stato Carlo Tavares, ceo ...

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Conference call.sarà elettrica al 100% a partire dal 2027, Lancia lo sarà dal 2024 e dal 2026 vedrà solo lanci di auto Bev, con Ds che dal 2024 avrà solo nuovi modelli Bev. Lo ha detto il Ceo di Stellantis ...All'inizio di luglio l'apparizione di un presunto nuovo marchio per l'aveva sconcertato molti appassionati. Quell'e -apparso durante l'Ev Day del gruppo Stellantis aveva infatti lasciato pensare a un cambiamento di nome per il marchio del ...Alfa Romeo dal 2027 produrrà solo auto elettriche per l'Italia e altri mercati. Il primo modello elettrico al 100% del Biscione arriverà nel 2024.Avanti tutta di Stellantis nel campo dei veicoli elettrici. Tavares ha detto inoltre che nel 2027 Alfa Romeo sarà 100% elettrica, mentre la Lancia sarà 100% elettrificata nel 2024 e dal 2026 vedrà ...