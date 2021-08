Venezia, parla Vacca: «Una fortuna essere allenato da Zanetti» (Di lunedì 2 agosto 2021) Venezia, parla Vacca: «Una fortuna essere allenato da Zanetti, mi ha tirato fuori il meglio» Il centrocampista del Venezia Antonio Vacca è intervenuto ai microfoni de Il Gazzettino per parlare del suo tecnico Paolo Zanetti. Di seguito le sue parole. «Un giocatore si sente pronto per certe cose quando ha un allenatore che lo stima e per questo lo fa rendere. La mia fortuna è stata quella di trovare Zanetti, che non solo mi ha dato una fiducia incredibile, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021): «Unada, mi ha tirato fuori il meglio» Il centrocampista delAntonioè intervenuto ai microfoni de Il Gazzettino perre del suo tecnico Paolo. Di seguito le sue parole. «Un giocatore si sente pronto per certe cose quando ha unre che lo stima e per questo lo fa rendere. La miaè stata quella di trovare, che non solo mi ha dato una fiducia incredibile, ...

Advertising

webprojm : Sei un'impresa Artigiana iscritta all'aia ed hai sede in Friuli Venezia Giulia? Vuoi affrontare la Trasformazione D… - CorriereAlpi : RT @fbrancoli: Abbiamo scelto quella frase perché per noi è il messaggio più potente di tutta questa storia. Parla alle bambine e ai bambin… - CorriereAlpi : RT @fbrancoli: Abbiamo scelto quella frase perché per noi è il messaggio più potente di tutta questa storia. Parla alle bambine e ai bambin… - NelloBologna : RT @fbrancoli: Abbiamo scelto quella frase perché per noi è il messaggio più potente di tutta questa storia. Parla alle bambine e ai bambin… - CarloChierici : RT @fbrancoli: Abbiamo scelto quella frase perché per noi è il messaggio più potente di tutta questa storia. Parla alle bambine e ai bambin… -