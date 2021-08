Vaccini Lazio, cyber assalto al sistema delle prenotazioni (Di lunedì 2 agosto 2021) Audizione oggi al Copasir della ministra dell’Interno Lamorgese e domani di Elisabbetta Belloni, a capo del Dis. Al centro degli incontri il cyber attacco alla regione Lazio che ha preso di mira il Centro elaborazione dati, provocando il blocco del portale Salute, con il sistema di prenotazioni Cup, e della rete vaccinale. La notte tra sabato e domenica gli hacker sono riusciti a inoculare un ransomware attivando un cryptolocker: un virus si è insinuato nel sistema criptando i dati, presi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 2 agosto 2021) Audizione oggi al Copasir della ministra dell’Interno Lamorgese e domani di Elisabbetta Belloni, a capo del Dis. Al centro degli incontri ilattacco alla regioneche ha preso di mira il Centro elaborazione dati, provocando il blocco del portale Salute, con ildiCup, e della rete vaccinale. La notte tra sabato e domenica gli hacker sono riusciti a inoculare un ransomware attivando un cryptolocker: un virus si è insinuato nelcriptando i dati, presi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

