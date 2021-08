Tokyo 2020, sollevamento pesi: eliminata anzitempo la transgender Hubbard (Di lunedì 2 agosto 2021) Laurel Hubbard è stata eliminata anzitempo dalla gara di sollevamento pesi delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta neozelandese, riguardo la quale vi era attesa in quanto transgender, così da valutarne obiettivamente le prestazioni nella categoria femminile, non ha rispettato le grandi aspettative sul suo esordio. Hubbard non ha completato i tre esercizi previsti dalla prova di riferimento, forse soffrendo sin troppo la pressione mediatica o ancora semplicemente non riuscendo a offrire il massimo delle proprie possibilità in un ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Laurelè statadalla gara didelle Olimpiadi di. L’atleta neozelandese, riguardo la quale vi era attesa in quanto, così da valutarne obiettivamente le prestazioni nella categoria femminile, non ha rispettato le grandi aspettative sul suo esordio.non ha completato i tre esercizi previsti dalla prova di riferimento, forse soffrendo sin troppo la pressione mediatica o ancora semplicemente non riuscendo a offrire il massimo delle proprie possibilità in un ...

