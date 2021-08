Tamberi scioccato per la colazione dell' altro oro Barshim | ' Non puoi farlo!'

(Di lunedì 2 agosto 2021) Che all'estero abbiano spesso gusti strani in quanto a cibo, non lo scopre di certo oggi Gimbo. Ma probabilmente unacome quellaoro nel salto in alto,, non l'...

Il Messaggero

