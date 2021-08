Scuola, il ministro Bianchi: il prossimo anno “è tutto in presenza” (Di lunedì 2 agosto 2021) Scuola, il ministro Bianchi intervenuto in una manifestazione pubblica ha garantito che il prossimo anno scolastico “è tutto in presenza” Tra domani o mercoledì conosceremo le decisioni del governo Draghi per quanto riguarda il nodo Scuola. L’obiettivo di Draghi, condiviso da tutte le forze politiche, è quello di garantire un nuovo anno scolastico in presenza e il più possibile vicino alla normalità. Questa mattina, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è intervenuto alla ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 agosto 2021), ilintervenuto in una manifestazione pubblica ha garantito che ilscolastico “èin” Tra domani o mercoledì conosceremo le decisioni del governo Draghi per quanto riguarda il nodo. L’obiettivo di Draghi, condiviso da tutte le forze politiche, è quello di garantire un nuovoscolastico ine il più possibile vicino alla normalità. Questa mattina, ildell’Istruzione, Patrizio, è intervenuto alla ...

Advertising

lucatelese : Ecco i soldi e le cose che il governo Conte aveva fatto un anno fa sulla scuola, anche se attaccato ogni giorno sui… - Nutizieri : Scuola, il ministro Bianchi: 'L'anno prossimo è tutta in presenza' - finocchiarocarm : A settembre scuola in presenza. Addio alla Dad, parola del ministro Bianchi! - contribuenti : A settembre scuola in presenza. Addio alla Dad, parola del ministro Bianchi! - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scuola, ministro Bianchi: 'E' tutto in presenza' -