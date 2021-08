Sassuolo, il dt del Gremio: «Matheus Henrique via dopo l’Olimpiade» (Di lunedì 2 agosto 2021) Diego Cerri, direttore tecnico del club brasiliano, ha analizzato le trattative attualmente in ballo con il Sassuolo: le sue parole Diego Cerri, dt del Gremio, ha parlato in conferenza stampa degli affari che il suo club sta per completare con il Sassuolo. I neroverdi sono a un passo da Matheus Henrique e Ruan: «Le trattative sono in fase molto avanzata. Matheus sarà qualcosa di più immediato, raggiungerà la nuova squadra dopo l’Olimpiade. Mentre su Ruan posso garantire che non lascerà il Gremio prima di dicembre 2021». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Diego Cerri, direttore tecnico del club brasiliano, ha analizzato le trattative attualmente in ballo con il: le sue parole Diego Cerri, dt del, ha parlato in conferenza stampa degli affari che il suo club sta per completare con il. I neroverdi sono a un passo dae Ruan: «Le trattative sono in fase molto avanzata.sarà qualcosa di più immediato, raggiungerà la nuova squadra. Mentre su Ruan posso garantire che non lascerà ilprima di dicembre 2021». L'articolo ...

