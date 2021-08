Olimpiadi | torna Simone Biles | gareggerà nella finale alla trave

Advertising

sole24ore : #Tamberi e #Jacobs, con due ori a pochi istanti l’uno dall’altro, l’#Italia torna in medaglia alle #Olimpiadi dopo… - SkyTG24 : Gregorio #Paltrinieri torna sul podio olimpico dopo l’oro di Rio 2016: l’azzurro butta il cuore oltre l’ostacolo e,… - SkyTG24 : #Tokyo2020 #Judo. Dopo l'argento di #Rio2016, Odette Giuffrida torna sul podio dei #giochiolimpici con una medaglia… - Eurosport_IT : Ti aspettiamo, Simone! ??????????? Scopri di più: - eliolivt : #raiciclismo #Olimpiadi ora con che spirito, l'australia, torna in pista con bici potenzialmente difettose...???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi torna

Corriere dello Sport.it

TOKYO - Alla faccia dei "twisties" e dei "demoni nella testa", Simone Biles ci riprova : gareggerà nella finale della trave alledi Tokyo dopo essersi ritirata da cinque finali di eventi individuali, compresa quella a corpo libero, e da quella di squadra. Martedì 3 agosto ci sarà (alle 17.50 ora locale, le 10.50 ...Barbieri accelera e dopo il terzo chilometroal comando. Ed ecco il nuovo record azzurro, con un tempo di 4:11.666 . (Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) RISULTATI CICLISMO SU PISTA...Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono tornati in campo oggi, dopo due giorni di riposo ... assicurandosi il pass per i quarti di finale del torneo delle Olimpiadi di Tokyo, nei quali sfideranno ...The history of athletics in the Olympics for Italy; Giorno 01-07-2021 è stata scritta la storia delle olimpiadi sull'atletica a Tokyo 2020 Jacobs ...