Nuovo scandalo a corte? Il nipote di Camilla venderebbe incontri con Carlo

(Di lunedì 2 agosto 2021) Non bastasse il principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein, non bastassero i continui attacchi di Harry e Meghan Markle, sulla royal family si addensano nuove nubi. Secondo The Sunday Times Ben Elliot, quarantacinquenne nipote di Camilla di Cornovaglia, farebbe cassa organizzando incontri – a pagamento – con Carlo d’Inghilterra. A rivelarlo al tabloid britannico è stato Mohamed Amersi, un magnate nel settore delle telecomunicazioni che assicura che Elliot, nel 2013, gli organizzò una cena con l’erede al trono a Dumfries House, la residenza di scozzese di Carlo.

Spie, sesso e milioni:per re Juan Carlos. L'ex amante lo denuncia Charlene ora si troverebbe ancora in una riserva naturale a 300 chilometri da Durban , come scrive Paris Match . Il ...... che gli era andato contro negli ultimi due anni, dopo lodel 1993 che riguardò le accuse ... fa chiari riferimenti al film del 1927 di Fritz Lang 'Metropolis', il racconto delpotere. ...Non bastasse il principe Andrea coinvolto nel caso Epstein, non bastassero i continui attacchi di Harry e Meghan, sulla royal family si addensano nuove ...