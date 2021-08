Marcell Jacobs, parla la mamma: “Ha avuto una vita difficile”. L’emozione per la vittoria dell’oro olimpico (Di lunedì 2 agosto 2021) Quella di ieri è stata una domenica memorabile per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le vittorie di 2 medaglie d’oro a distanza di pochi istanti l’una dall’altra sono state il frutto delle fatiche sportive di due stelle dell’atletica leggera: Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. La mamma del velocista azzurro ha rilasciato una breve intervista colma di emozioni, facendo luce sul passato difficile dell’atleta. Marcell Jacobs vince l’oro olimpico: L’emozione della mamma Ieri pomeriggio gli italiani hanno seguito con grande ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Quella di ieri è stata una domenica memorabile per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le vittorie di 2 medaglie d’oro a distanza di pochi istanti l’una dall’altra sono state il frutto delle fatiche sportive di due stelle dell’atletica leggera: Gianmarco Tamberi e. Ladel velocista azzurro ha rilasciato una breve intervista colma di emozioni, facendo luce sul passatodell’atleta.vince l’orodellaIeri pomeriggio gli italiani hanno seguito con grande ...

Advertising

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - sarahisbaack : RT @chetempochefa: Marcell #Jacobs ha fatto la storia: medaglia d’oro per l’Italia nella gara regina dei #GiochiOlimpici, i 100 metri ???? L… - Libero_official : La vergogna del giornalista del 'Times' esperto di doping: avanza il sospetto che la vittoria di #Jacobs a… -