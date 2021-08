Lazio, l’attacco hacker viene dall’estero. È giallo sul riscatto. La Procura indaga sulle cause (Di lunedì 2 agosto 2021) È partito dall’estero l’attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del Lazio. Qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Coinvolto il portale dell’unità di crisi. Tutti i sistemi di Salute Lazio e della rete vaccinale sono stati disattivati. Attacco hacker Ced Lazio: viene dall’estero In queste ore sono in corso le indagini serrate della Postale Postale, d’intesa con la Procura di Roma. Secondo quanto emerso finora l’attacco con ransomware cryptolocker non avrebbe portato una richiesta di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) È partitoche ha colpito il Ced regionale del. Qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Coinvolto il portale dell’unità di crisi. Tutti i sistemi di Salutee della rete vaccinale sono stati disattivati. AttaccoCedIn queste ore sono in corso le indagini serrate della Postale Postale, d’intesa con ladi Roma. Secondo quanto emerso finoracon ransomware cryptolocker non avrebbe portato una richiesta di ...

