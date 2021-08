Laforgia contro Salvini | ' Ancora dice che non è necessario vaccinare i ragazzi'

(Di lunedì 2 agosto 2021) Una stoccata al leader della Lega, chestrizza l'occhio ai no - vax e complottasti di piazza. "È incredibile chedi fronte all'aumento dei contagi tra i più giovani perseveri nel ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Laforgia contro

Globalist.it

outstream Forse dovrebbe smetterla di fare dichiarazioni dalla spiaggia, non gli riescono mai particolarmente bene", concludeSulla presenza in piazza dei parlamentari leghisti che si sono espressiil Green Pass e l'...ha poi proseguito: "Ecco perché mi sento di ringraziare sia Draghi che il Presidente della ...Il senatore di Liberi e Uguali: "Il Paese non vuole un nuovo lockdown e il green pass serve ad evitarci di ripiombare nell'incubo delle chiusure" ...Il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, annuncia un’interrogazione alle ministre dell’Interno e della Giustizia ...