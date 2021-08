Jennifer Lopez, dopo Capri tocca a Portofino (ma senza Ben Affleck) (Di lunedì 2 agosto 2021) A Capri, ogni flash è stato per i Beniffer, tornati dai primi anni Duemila per insegnare l’amore. Ben Affleck e Jennifer Lopez, protagonisti di uno fra i ritorni di fiamma più clamorosi di sempre, si sono tenuti la mano fra i vicoli dell’isoletta. La popstar ha fatto sfoggio di una collana a tema. «Ben», le si è letto fra le spalle, mentre innamorata baciava il proprio fidanzato. Lo stesso che, pochi giorni più tardi, è misteriosamente sparito. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) A Capri, ogni flash è stato per i Beniffer, tornati dai primi anni Duemila per insegnare l’amore. Ben Affleck e Jennifer Lopez, protagonisti di uno fra i ritorni di fiamma più clamorosi di sempre, si sono tenuti la mano fra i vicoli dell’isoletta. La popstar ha fatto sfoggio di una collana a tema. «Ben», le si è letto fra le spalle, mentre innamorata baciava il proprio fidanzato. Lo stesso che, pochi giorni più tardi, è misteriosamente sparito.

annatrieste : Non capisco la sorpresa per il fatto che Ben Affleck e Jennifer Lopez siano venuti a Mergellina. Gesù ma due poveri… - fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri mano nella mano. Passeggiata tra le stradine dell'isola, per la gioia di fan e… - malubor1 : RT @_DAGOSPIA_: RENZI MEJO DI JENNIFER LOPEZ:SBARCA A CAPRI PER LA SERATA DI GALA DI 'LUISAVIAROMA' E FA JOGGING CON - Soli28Soli : RT @mattefloxacin88: Non Jennifer Lopez che improvvisa Let’s get loud a Capri, con una caciara tremenda. -