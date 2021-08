Ischia | soccorso un bagnante a “Citara” e domato un incendio a bordo di un’imbarcazione

Advertising

antonellaa262 : Ischia: soccorso un bagnante in mare a “Citara” e domato un incendio a bordo di un’imbarcazione nel porto a Forio”.… - larampait : #GuardiaCostiera a lavoro tra #Ischia e #Forio: soccorso un #bagnante in mare e domato un incendio a bordo di un'im… - stefanako71 : Chiesa del Soccorso. #Forio #Ischia - gadmeischia : Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia, coordinati dal vicequestore Maria Antonietta Ferrara, durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Ischia soccorso

Il Dispari Quotidiano

... avente ad oggetto una richiesta diad un bagnante che si era immerso nelle acque di "... Immediatamente, è stata informata la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di, che, ...La Guardia Costiera dinel corso del weekend ha elevato 42 sanzioni elevate a altrettanti diportisti indisciplinati oltre a numerosi altri interventi, anche diin mare. In particolare ...Brutta disavventura per un turista nelle acque di Citara. Pronto l’inetvento di un militare della Guardia costiera. Poche ore prima in porto divampato un incendio ...Nel pomeriggio di oggi, 02 agosto 2021, è giunta una segnalazione sul numero 1530 di Emergenza in mare della Sala Operativa della Direzione marittima della Campania, avente ad oggetto una richiesta di ...