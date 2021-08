“Incredibile… Un’altra volta!”. Belen Rodriguez mostra Luna Marì nella culla. Occhi puntati su quel dettaglio (Di lunedì 2 agosto 2021) Belen Rodriguez ha partorito da poco la secondogenita Luna Marì. E da quando è venuta alla luce, sono state pubblicate numerosissime immagini della piccola, anche in compagnia della sua dolce metà Antonino Spinalbese e dei fratelli Jeremias e Cecilia. E nell’ultima foto pubblicata dalla showgirl argentina, in tanti si sono accorti di un dettaglio incredibile. E in pochissime ore sono arrivati centinaia di messaggi che lei avrà comunque letto con immenso piacere. Lo scatto ha riscosso il successo sperato. Nonostante siano trascorsi ancora pochi giorni dal suo parto, Belen ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021)ha partorito da poco la secondogenita. E da quando è venuta alla luce, sono state pubblicate numerosissime immagini della piccola, anche in compagnia della sua dolce metà Antonino Spinalbese e dei fratelli Jeremias e Cecilia. E nell’ultima foto pubblicata dalla showgirl argentina, in tanti si sono accorti di unincredibile. E in pochissime ore sono arrivati centinaia di messaggi che lei avrà comunque letto con immenso piacere. Lo scatto ha riscosso il successo sperato. Nonostante siano trascorsi ancora pochi giorni dal suo parto,...

Advertising

Novacula_Occami : RT @albicoccamilk: Mangio in un posto assolutamente a caso che ha dell'incredibile, alcune info: conduzione familiare. Non puoi scegliere c… - sixbladeknife57 : RT @albicoccamilk: Mangio in un posto assolutamente a caso che ha dell'incredibile, alcune info: conduzione familiare. Non puoi scegliere c… - albicoccamilk : Mangio in un posto assolutamente a caso che ha dell'incredibile, alcune info: conduzione familiare. Non puoi scegli… - FafsRafs : @ItaliaTeam_it @Federginnastica @ferrarivany ???????? Dopo 3 operazioni al piede... Un'altra incredibile e immensa Atl… - PaolaOrfino : RT @BayerItalia: Grazie a @giffonifilmfest e @GiffoniHub per un’altra incredibile esperienza di confronto con giovani appassionati su un te… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile… Un’altra Classifica Primiero Dolomiti Marathon 2019: foto e cronaca della gara DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi