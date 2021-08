Il Centro-Sud nella morsa degli incendi, paura a Pescara: in fiamme la Pineta Dannunziana (Di lunedì 2 agosto 2021) Prima la Sardegna, poi la Sicilia, adesso l’Abruzzo: è emergenza incendi in tutta Italia e al Centro Sud in particolare. Canadair, elicotteri della flotta aerea dello Stato, vigili del fuoco e soccorritori sono in azione da lunghe ore nelle operazioni di spegnimento dei numerosi roghi boschivi. Sono decine le richieste di intervento aereo ricevute. Treni e traffico nel caos In Abruzzo la situazione è drammatica: domenica 1 agosto si sono aperti fronti di roghi in ogni provincia. La Regione ha chiesto mezzi e risorse a Roma. Conseguenze pesanti su traffico e viabilità. Treni con ritardi di oltre 400 minuti sulla ferrovia adriatica, caselli autostradali ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 2 agosto 2021) Prima la Sardegna, poi la Sicilia, adesso l’Abruzzo: è emergenzain tutta Italia e alSud in particolare. Canadair, elicotteri della flotta aerea dello Stato, vigili del fuoco e soccorritori sono in azione da lunghe ore nelle operazioni di spegnimento dei numerosi roghi boschivi. Sono decine le richieste di intervento aereo ricevute. Treni e traffico nel caos In Abruzzo la situazione è drammatica: domenica 1 agosto si sono aperti fronti di roghi in ogni provincia. La Regione ha chiesto mezzi e risorse a Roma. Conseguenze pesanti su traffico e viabilità. Treni con ritardi di oltre 400 minuti sulla ferrovia adriatica, caselli autostradali ...

